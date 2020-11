Orsi: "Europa League solo un fastidio, ma che stimoli puoi avere col Rijeka?"

Nel corso di Canale 21, l'ex portiere Nando Orsi ha parlato del Napoli visto in Europa League: "L'EL è un gran fastidio, il Napoli può puntare allo Scudetto ma deve concentrarsi sul campionato. Nessuno è d'accordo, dicono di onorare l'Europa League, ma vincono sempre squadre che poi finiscono dietro in campionato e non hanno obiettivi lì. Il Napoli deve scegliere, se vuole vincere l'EL mette tutti i titolari lì ed arriva in fondo, ma non si possono mettere due formazioni competitive. Col Rijeka è proprio il concetto che manca, che emozione e stimoli puoi avere contro il Rijeka o l'AZ, così come la Roma contro il Cluj o squadre simili. Il Napoli passerà, ma è un fastidio, poi ci rivedremo a marzo... che te ne fai di un quarto di finale?"