Orsi: “Il Napoli è superiore, la Roma vince le partite ma senza emozionare”

Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "La Roma ti ha abituato senza emozione, però vince le partite. E va bene così, sperando che l’altra squadra sia sempre modesta. Però domenica c’è un test importante. Vedremo se alla Roma basterà essere presente, perché il Napoli è superiore. In generale sembra un rigore un po’ così. Se pensano di essere fenomeni al Var se danno rigori così… non è fenomenale, perché quello non è rigore”.