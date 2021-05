Orsi: “Il Napoli non sa gestire, sul lancio per l'1-1 l'azzurro più vicino era a 5 metri"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 21, è intervenuto Ferdinando Orsi, ex portiere ed attuale opinionista televisivo. “Il Napoli ha problemi di personalità e non sa gestire i momenti chiave della gara, a questa squadra mancano dei leader. Chi deve dare personalità a questa squadra? Meret è stato tra i migliori in campo, il gol è arrivato con un lancio da lontano e il difensore più vicino era a cinque metri. La partita di ieri è la fotografia del campionato azzurro, questa squadra va sempre in sofferenza nei momenti chiave”.