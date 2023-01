Orsi incorona Meret: “E’ il portiere più forte del campionato italiano”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fernando Orsi, ex calciatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fernando Orsi, ex calciatore: “Salerno mi è sembrata raccogliersi con la squadra, anche nelle azioni normali c’era grande entusiasmo. Il Napoli l’ha gestita bene e ha dimostrato di essere una grande squadra. Anche in un ambiente così è difficile. Meret ha fatto una grande parata, il Napoli poteva anche fare più gol.

Bisognerebbe prendere esempio dal Napoli, non servono grandissime spese. Ci sono casi di grandi squadre che hanno presi allenatori importanti e poi non hanno vinto niente. Devono confluire tante cose e quest’anno mi sembra il momento giusto. Il Napoli si sta apprestando a vincere, mi sembra che la strada sia quella giusta. Meret non ha più l’alternanza e può avere anche diritto di sbagliare, le qualità le sta mettendo. Gollini a Firenze non si sentiva un dodicesimo perché non si sentiva inferiore a Terracciano, mentre Meret è fortissimo. Gollini se è intelligente e penso che lo sia, può ricominciare un’altra carriera. Venire a Napoli con la possibilità di vincere lo scudetto e di farsi vedere penso sia una scelta più che giusta.