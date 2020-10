Orsi: "Koulibaly è tornato dalla 'vacanza' dell'anno scorso. No ai playoff"

Nel corso di Radio Goal, Nando Orsi, allenatore ed ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Non avrei mai immaginato che dopo aver commentato Napoli-Genoa ci sarebbero stati tutti quei calciatori contagiati e che sarebbe saltata Juventus-Napoli. Le regole non sono mai chiare, bisogna trovare leggi eque per tutti. Credo che il Napoli sia stato un po’ leggero a non mettersi in bolla, ma penso che la partita debba essere rifatta, sicuramente c’è bisogno di nuove regole".

Giudizio sul mercato del Napoli: "Con l'acquisto di Osimhen e Bakayoko e la non cessione di Koulibaly il Napoli ha fatto davvero un gran mercato. Facendo le pulci sarebbe stato il massimo prendere anche un terzino sinistro, ma lì può giocare anche Hysaj. Aldilà di questo è cresciuta la difesa con il ritorno di Koulibaly dopo la ‘vacanza’ che si è preso l’anno scorso a seguito della Coppa D’Africa. Il senegalese adesso si è integrato bene con Manolas".

Sul'ipotesi playoff: "Non mi piacciono, in Europa, nei campionati più importanti non ci sono, falsano tutto. Se in nove anni ha vinto sempre la Juve, non è certo colpa loro, venivano dalla B e si vede che sono stati più bravi degli altri. Campionato monotono? Ci deve essere in tutte le squadre lo stimolo di raggiungere la Juve, non credo che se vincesse per 9 anni sempre il Napoli qualche tifoso azzurro si annoierebbe".

Sull’Atalanta: "Non corre più degli avversari, ma corre meglio soprattutto senza palla grazie a dei meccanismi che hanno".