Orsi: "La gestione delle risorse sarà importante per Gattuso, servono dei cambi"

Ferdinando Orsi, ospite de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, si è soffermato sul turn-over operato da Gattuso tra campionato ed Europa League: “Io penso che in queste gare di campionato ed Europa League le scelte dovevano essere diverse. Il campionato è un obiettivo e la coppa un altro, il Napoli ha la rosa per giocare in entrambe le competizioni ma non puoi schierare sempre la stessa formazione. Non si deve stravolgere, ma almeno 3-4 cambi sì. Penso ad esempio ad Osimhen, che dopo Genoa e Atalanta è calato con AZ Alkmaar e Benevento. La gestione delle risorse sarà importante e vedendo la partita di domenica Gattuso dovrà chiedersi se conta più il campionato o l’Europa League. Sulla base di questo dovrà fare scelte precise”.