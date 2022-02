Orsi: "La Lazio gioca bene, è molto diversa rispetto al 4-0 dell’andata"

"E' diventata squadra vera ed ha abbandonato la mentalità del 3-5-2 di Inzaghi, che era nella testa e nei piedi dei giocatori".

Nando Orsi, ex portiere biancoceleste, ha analizzato la sfida tra Lazio e Napoli ai microfoni di Radio Marte: "La Lazio ha giocatori adatti ma non a fare il gioco di Sarri. Quel suo Napoli era straordinario anche dal punto di vista tattico, aveva Callejon e Hamsik che sono giocatori di grande intelligenza, pure Allan e Jorginho. La Lazio ha giocatori bravi ma differenti per caratteristiche. Sicuramente la questione è diversa ma le idee di Sarri la Lazio comincia ad acquisirle. Questa squadra gioca bene ed è una squadra molto diversa da quella che ha perso 4-0 al Maradona. Certo la squadra ha difficoltà in fase difensiva e difficoltà in attacco, potrà essere una gran bella partita se il Napoli non si porterà dietro le scorie della gara contro il Barcellona.

La Lazio ha ancora velleità Champions? Sì, Sarri ha detto che se potesse arrivare questa squadra in settimana sarebbe lì. Ultimamente ce l’ha anche con il VAR, il rigore di ieri sera è un rigoretto. Come sta la Lazio? Sta bene. E' diventata squadra vera ed ha abbandonato la mentalità del 3-5-2 di Inzaghi, che era nella testa e nei piedi dei giocatori".