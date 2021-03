Orsi: "La rosa è stata sopravvalutata, reazione di Insigne comprensibile"

Nel corso di Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto l’ex portiere ed attuale commentatore televisivo, Fernando Orsi. “Quelle di Insigne sono parole che dette dal capitano fanno più rumore, ma penso possano essere giustificate perchè lo sfogo è comprensibile. Questa però non è la cosa più importante, si tratta dell’epilogo di una gara che il Napoli oggettivamente doveva perdere, gli azzurri erano in vantaggio immeritatamente e si sono fatti recuperare in un modo ingenuo. Di Lorenzo sbaglia la rimessa laterale, Bakayoko perde palla, Manolas si fa infilare da Haraslin. Io la rabbia di insigne la capisco, ma da qui a costruirci tutta questa storia mi sembra eccessivo perchè questo nasconde i veri problemi del Napoli. Si tratta di una squadra di cui non ci si può fidare. La rosa del Napoli è stata molto probabilmente sopravvalutata, non è all’altezza di 2-3 elementi che ci sono al suo interno. La fase difensiva del Napoli? Da qualche partita si gioca poco di reparto, troppi errori dei singoli”.