Orsi: "La svolta della stagione è arrivata grazie a una parata di Meret al 94'"

Fernando Orsi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret non è una novità per me, oggi sta facendo una parata determinante a partita. C’è una concentrazione massima all’interno di una sua partita. Quando il Napoli vinse lo scudetto lui doveva andare allo Spezia, poi è rimasto e fu tra gli artefici di quella stagione. Ha una grandissima personalità, un grande carattere.

Ha dovuto parare mille critiche e tanta diffidenza. E’ tra i più forti d’Italia, per me è un portiere anni ’80, con qualità tecniche che in pochi hanno. Per giocare a Napoli ci vuola la cazzimma, cosa che lui ha dimostrato di avere anche con Spalletti. Meret sta dimostrando di essere un valore aggiunto per il Napoli. Nella gara col Parma, al 94′, fece un paratone pazzesco e da lì cominciò la cavalcata del Napoli. Ora la gente s’è convinta che Meret è un portiere vero”.