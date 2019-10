Orsi: "Meret può ancora migliorare, ma mi preoccupa il numero di parate decisive"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Nando Orsi, allenatore, soffermandosi proprio sui temi di casa Napoli: “L’abbraccio di Insigne ad Ancelotti fortifica il gruppo anche perché il tecnico del Napoli avrà i suoi difetti, ma è una persona perbene. Poi, nella gestione di certe situazioni parla il suo curriculum. La vittoria si Salisburgo è stata importante perché serviva vincere e ricompattare il gruppo.

Meret può migliorare, ciò che mi preoccupa è il numero di parate decisive nell’arco di una partita. Sono almeno 4 e va benissimo, ma significa pure che qualcosa in difesa non va. Meret e Donnarumma sono due ottimi portieri, ma in questo momento prenderei quello del Napoli”.