Orsi: "Milinkovic-Savic titolare anche con Meret. Conte aveva già deciso"

Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte a due giorni dalla sfida tra Napoli e Lazio dell'Olimpico. L'intervista è anche l'occasione per parlare dei portieri di casa azzurra.

“Milinkovic Savic gioca molto all’interno dell’area di rigore e poco fuori la stessa: ottimo portiere, gioca bene con i piedi ma non credo cambi molto a livello tattico per il Napoli la sua presenza rispetto a quella di Meret. Alex credo abbia poche possibilità di tornare titolare, e sono convinto che sarebbe cambiato poco anche senza infortunio. Conte aveva scelto Milinkovic già prima. Di qui l’investimento economico importante in estate. La Lazio ha una grande solidità difensiva, seconda difesa del campionato ad oggi. La squadra di Sarri ha qualche problema in attacco ma gioca bene, e se si mette dietro in ripartenza può far male. Da capire come Conte vuole impostare la partita di domenica”.