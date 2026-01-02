Pastore sullo scudetto: “Napoli e Inter avanti, il Milan può solo inserirsi e approfittarne”

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti i temi affrontati, ecco un breve estratto delle sue considerazioni: “Stagione positiva, finora. A ottobre ero abbastanza ottimista sulla stagione del Milan, in realtà lo sono ancora adesso ma per lo scudetto ovviamente vedo più Inter e Napoli, al di là dei loro impegni incessanti in Champions.

Se poi ci dovessero essere dei tracolli, vedi appunto l’Inter nella scorsa stagione allora il Milan sarebbe chiamato a inserirsi nella lotta al titolo. Obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma occhio perché ci sono tante squadre interessanti come il Como, ad esempio. Il Milan ha quindi bisogno di qualche giocatore in più, e forse anche di un modo di stare in campo meno legato all’episodio. La fase difensiva a volte non è sufficiente, vedi le partite contro Sassuolo per esempio”.