Insigne-Lazio, Orsi perplesso: "Scettico, quando gioca? Ed è fermo da mesi"

Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte a due giorni dalla sfida tra Napoli e Lazio dell'Olimpico. L'intervista è anche l'occasione per commentare alcune voci di mercato.

“Insigne alla Lazio? A Roma se ne parla, io sono molto scettico su Insigne, che farebbe l’alternativa di Zaccagni, in una squadra che gioca solo il campionato. Non so Sarri che utilizzo ne potrebbe fare, inoltre l’ex Napoli non gioca da tempo e viene da un campionato poco allenante. Caldo in attacco il nome di Raspadori, tra Roma e Lazio, bisogna vedere: l’uscita di Castellanos e i soldi della Champions predispongono ad un ingresso. Vedremo chi la spunterà tra le due squadre capitoline, con la Roma che è in vantaggio".