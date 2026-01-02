Auriemma: "Da Spalletti altra bordata indiretta a De Laurentiis"
"Quando sono venuto alla Juventus ho trovato le barriere mobili per battere i calci di punizione, al Napoli ci sono ancora quelle rigide. Da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra", le parole dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa oggi rispondendo a quanto aveva detto Conte dopo la vittoria di Cremona.
Sui social il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto: "Ma in realtà è un'altra bordata indiretta ad Aurelio De Laurentiis. Cosa sarà successo tra di loro, tanto da portare il tecnico di Certaldo a lanciare frecciate frequenti nei confronti del suo ex presidente? Ah se potessimo leggere cosa c'è scritto nella sua agenda 2023...", le sue parole.
