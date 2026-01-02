Ass. Ferrante: “Restyling Maradona? Progetto quasi completo. La Regione ci supporterà”

Emanuela Ferrante, Assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: “Il 2026 sarà un anno importante per Napoli, ieri è stato il primo giorno di Napoli capitale dello Sport e ci aspetta tanto lavoro. Quest’anno vedremo più di 100 iniziative sportive, avremo una prima tappa dell’America’s Cup, gli Europei di scherma così come l’inizio degli Europei di Volley a Piazza del Plebiscito. Iniziative sportive, ma anche culturali che accompagneranno tutto l’anno in un calendario molto ricco.

Abbiamo voluto interpretare questo anno per lasciare un’eredità concreta ai cittadini, quello che mi piace sottolineare è che al termine di questo anno avremo tante strutture sportive riqualificate. L’amministrazione ha fatto un investimento importante sulle dieci municipalità ed ha riqualificato il doppio delle strutture, comprese le piscine sparse per il territorio.

Stadio Maradona? Ci saranno diversi interventi, il progetto per la riqualificazione del terzo anello è già completo e sulla riqualificazione dell’intero impianto sarà completo a breve. Parliamo di ampliamento di posti e di modifiche che chiede la UEFA per Euro 2032. La Regione ci supporterà per questi interventi che saranno molto impegnativi”.