Orsi: "Morto un Kvara se ne fa un altro, il vero fuoriclasse del Napoli è in panchina"

Morto un Kvara, se ne fa un altro. Il Napoli – ha detto l’opinionista Sky Nando Orsi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non può trattenere un giocatore scontento, soprattutto quando sta lottando per lo scudetto. Conte e la società sapranno come sostituirlo. Il vero fuoriclasse è in panchina, ovvero Conte. La vita va avanti, ricordiamoci che il Napoli ha vinto un campionato mandando via tanti big e prendendo giocatori all’epoca quasi sconosciuti.

Ho visto un’Atalanta in crescita rispetto alle ultime partite, sta recuperando, quando cambia in corsa ha giocatori di qualità e il Napoli ha perso 3-0 contro la squadra di Gasperini. Bisogna stare attenti e fare bene le preventive, attaccare bene gli spazi. In ogni caso quella di sabato sarà una partita totalmente diversa da quella dell’andata, di pochi mesi fa. Infatti se dovessi puntare un euro, lo farei sul Napoli”.