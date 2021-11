Orsi: “Napoli fortunato negli scontri diretti: con la Juve 4-5 fuori e ora Inter decimata”

Nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Canale 8, è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi: “Il Napoli negli scontri diretti quest’anno è un pò fortunato. Ha incontrato la Juventus senza 4-5 giocatori e adesso incontra l’Inter decimata. Lautaro non sta bene, De Vrij s’è fatto male, Dzeko non gioca. Insomma diciamo che il Napoli è al completo, solo Demme mancherà. E’ una partita in cui il Napoli veramente ne può approfittare”.