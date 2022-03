Orsi: "Napoli più forte nei singoli e con più soluzioni rispetto al Milan"

"Napoli e Milan sono due squadra che giocano bene a calcio".

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24: "Napoli e Milan sono due squadra che giocano bene a calcio. Gli azzurri più forti come singoli, hanno più soluzioni, mentre i rossoneri giocano più da squadra. Poi c'è da vedere in che serata è Leao".