Orsi non accetta scuse: "Il Napoli non ha più assenti ed il Milan ha giocato di giovedì"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, l'ex portiere e commentatore tv Nando Orsi ha parlato del Napoli: "Del Napoli non mi fido, ma ora non ha più assenti. Può sfruttare il fatto che il Milan ha giocato di giovedì e delle tre con Juve e Roma forse con i rossoneri è quella più semplice. Il problema è sempre la fase difensiva. Se esce con 5 punti da queste tre resta in corsa, ma poi deve vincerne tante di fila...".