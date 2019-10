Orsi non ci sta: "Napoli fatica? Anche Juve e Inter! Le piccole fanno legna"

Nel corso di Canale 21, l'ex portiere Nando Orsi ha parlato del campionato che vede le big fare molta fatica: "Napoli fatica? Non mi sembra che le altre stiano passeggiando. Vedete anche la Juventus, 2-1 stentato, l'Inter per poco si fa rimontare. E' un campionato complicato che soprattutto all'inizio vede le piccole voler far legna. Distacco? Sì, ma sei punti sono due scontri diretti. Cambi? Alcuni per Ancelotti valgono quelli in panchina".