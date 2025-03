Orsi: "Non ho nessun dubbio su dove allenerà Conte il prossimo anno"

vedi letture

"Quale modulo per le prossime gare? Secondo me è il momento di ritornare subito al 4-3-3".

Nando Orsi - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Milan: "Lotta Scudetto? Le partite dell'Inter non sono difficili, di più: non c'è solo il Bayern, ma anche il Milan. L'Inter ha un calendario molto complicato, ma Inzaghi è un allenatore ambizioso che punta su tutte le competizioni ed è in grado di poter fare bene in campionato e nelle coppe. I nerazzurri hanno tre punti di vantaggio e possono gestirsi, potendo perdere una partita. Il Napoli ha possibilità di vincere lo Scudetto sfruttando possibili scivoloni, ma deve tornare a vincere e non avere il rendimento attuale. Un pareggio come quello con il Venezia fa venire dei dubbi. Atalanta ancora in corsa? Secondo me i bergamaschi non sono ancora del tutto esclusi dalla lotta, ma Inter e Napoli dovrebbero suicidarsi per farli rientrare.

Quale modulo per le prossime gare? Secondo me è il momento di ritornare subito al 4-3-3. Non so se Conte vorrà dare un'altra opportunità a Raspadori, ma il 3-5-2 è un modulo d'emergenza. Il 4-3-3, invece, fa parte del DNA di questa squadra e un esempio è Politano: se messo a fare il quinto, perde la velocità e non è più bravo nell'uno contro uno. Se invece riceve palla sulla linea del fallo laterale, può puntare l'avversario e diventare un valore aggiunto. Il 4-3-3 è il vestito ideale per questa squadra, il 3-5-2 può andare bene a gara in corso o nei momenti di emergenza. Neres? Il discorso fatto per Politano vale anche per lui. Il brasiliano viene da un infortunio di 50 giorni che può condizionare, anche se di solito alla prima partita si tende a fare bene. Milan? È una squadra che non sai mai come puoi trovare, che ti concede anche 7-8 ripartenze come successo in casa contro la Lazio. I rossoneri sono forti e hanno una grande squadra, ma non si stanno esprimendo al meglio.

Futuro di Conte? Io non ho nessun dubbio sul fatto che possa restare a Napoli. Che segnali arrivano all'interno dello spogliatoio? I giocatori sono in grado di sapere quale possa essere il futuro del loro allenatore. È normale in questo periodo avere voci di mercato di questo tipo, il suo nome è una suggestione per tante squadre. Mercato? Per la difesa mi piace molto Solet, Marianucci è un prospetto. Lucca e Beukema li lascerei dove sono, si possono trovare elementi migliori rispetto a loro".