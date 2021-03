Orsi: "Non mi fido del Napoli, fondamentale fare sei punti nelle prossime due gare"

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto l’ex portiere ed attuale opinionista tv, Fernando Orsi. “Io non mi fido di questo Napoli perché il campionato fino a questo momento è stato troppo altalenante, il fatto che adesso non ci siano più le coppe non vuol dire niente anche perché altre squadre come Atalanta e Lazio a breve potrebbero essere eliminate dalle competizioni europee. Il Napoli ha battuto il Benevento, una squadra discreta, ma per conquistare credibilità deve fare sei punti tra Sassuolo e Bologna".