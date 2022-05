Orsi: “Non si possono paragonare Napoli e Roma, fare la Champions è un privilegio”

Nando Orsi, ex portiere ed opinionista TV, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante il programma “Marte Sport Live”

Nando Orsi, ex portiere ed opinionista TV, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante il programma “Marte Sport Live”: “Non si possono paragonare le stagioni di Napoli e Roma, avevano obiettivi diversi e raggiungi entrambi. Hanno fatto il loro cammino, il Napoli ha il rimpianto di non aver approfittato dell’occasione per poter vincere.

Fare la Champions League è un privilegio, in Napoli sono tanti anni che va nelle coppe ed alza il proprio livello europeo. È ovvio che è bello alzare un trofeo, però, ognuno deve essere contento degli obiettivi raggiunti.

Tutti i trofei sono importanti, ci vuole mentalità e bisogna vedere nei prossimi anni quante squadre italiane vinceranno la Conference”.