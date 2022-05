Orsi scettico su Kvaratskhelia: “Non so se può essere già pronto per giocare dall’inizio”

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8: “Tra i vari acquisti che il Napoli effettuerà nella prossima stagione chi potrebbe essere titolare? Penso Olivera come terzino sinistro. Kvaratskhelia? Non lo so se può essere considerato un elemento già pronto per giocare dall’inizio”.