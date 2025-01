Orsi: "Scudetto? Se batte la Juve, il Napoli può vincerlo. Questo è il mese cruciale"

vedi letture

Nando Orsi, opinionista ed ex portiere, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero parlando di mercato e di Napoli-Juventus: “Napoli vincitore dello Scudetto se batte la Juve? Secondo me sì, se gli azzurri avranno la meglio sui bianconeri le percentuali si alzano di molto. È una sfida importante a livello mentale. Ci sono partite che hanno maggior valore delle altre, perché ti danno consapevolezza. La partita con l’Atalanta è stata uno snodo importante, se non si fosse vinto Conte oggi in conferenza avrebbe avuto un profilo più basso, invece era molto più convinto.

Festa di Capodichino? Il pubblico di Napoli se lo meritava, quello che ha passato l’anno scorso non ha eguali. Soprattutto perché si veniva da uno Scudetto vinto. Chi non meritava questa manifestazione d’affetto erano i calciatori, dopo la scorsa annata. Si tratta comunque di un grande attestato di stima, per la squadra e l’allenatore. Conte è riuscito a riportare ordine, entusiasmo e gioco. Gli azzurri vincono perché giocano bene. Nella stagione di quest’anno un ruolo importantissimo, anche se viene sottolineato poco, è quello di Lele Oriali: Conte se lo porta dietro perché calma tutte le situazioni, sia nei momenti di esaltazione che in quelle di rabbia. È quello che fa ragionare tutti.

Cosa deve fare il Napoli sul mercato? Ho ascoltato Mario Giuffredi qualche giorno fa, faceva capire che il Napoli potrebbe anche non fare nulla. Se arrivano giocatori come Garnacho o Adeyemi è un conto, perché sono investimenti che durano a lungo, ma se devo arrivare elementi come Billing non penso valga la pena. Io, in ogni caso, penso che un difensore centrale vada preso.

Cosa deve fare il Napoli per crescere ancora? Migliorare la fase offensiva e mettere Lukaku nelle condizioni di fare più di un gol a partita. Sulla produzione offensiva si può migliorare, poi il rientro di Buongiorno può far crescere la fiducia.

Duello Scudetto Napoli-Inter? Questo è il mese cruciale, visto il calendario più complicato dei nerazzurri la partita con la Juventus si conferma uno step importante per consacrare la squadra di Conte come quella che può arrivare davanti”.