Podcast Bonanni: "Mi aspetto una gara alla Conte, è una partita decisiva"

Inter-Napoli è già decisiva per le sorti della corsa allo Scudetto. E a parlarne ai microfoni di Tmw Radio sono gli opinionisti del giorno, tra cui l'ex calciatore Massimo Bonanni: "Conosco Conte e non Chivu, credo che per il Napoli sia di fondamentale importanza non perdere. Mi aspetto una partita alla Conte, battagliera, una squadra gagliarda, tosta, che sa che non deve perdere perché si gioca lo Scudetto. E' una partita decisiva".