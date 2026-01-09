Podcast
Bonanni: "Mi aspetto una gara alla Conte, è una partita decisiva"
Inter-Napoli è già decisiva per le sorti della corsa allo Scudetto. E a parlarne ai microfoni di Tmw Radio sono gli opinionisti del giorno, tra cui l'ex calciatore Massimo Bonanni: "Conosco Conte e non Chivu, credo che per il Napoli sia di fondamentale importanza non perdere. Mi aspetto una partita alla Conte, battagliera, una squadra gagliarda, tosta, che sa che non deve perdere perché si gioca lo Scudetto. E' una partita decisiva".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
