Malfitano: "Mi aspetto un grande Napoli con l'Inter! Arbitri? Rocchi inquietante..."

vedi letture

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre', trasmissione in onda su Radio Marte: “Su Inter-Napoli sono fiducioso, sono certo che il Napoli se la giocherà con intensità, fino in fondo. Non andrà a prendersi uno schiaffo: assisteremo ad una grande prestazione del Napoli, con il risultato che sarà determinato dagli episodi. E' ciò che accadrà, a mio avviso, nel match di San Siro. Vedo un Napoli molto determinato per domenica. Vorrei ricordare che giocherà poco dopo, mercoledì, quando ci sarà da ospitare il Parma. Perdere a Milano sarebbe negativo, è una partita molto importante ai fini della lotta per provare a vincere il titolo, ma è anche vero che oggi non esiste una squadra ‘ammazzacampionato’. Ci sarebbero dopo altre 19 gare da giocare ma è chiaro che una sconfitta peserebbe sul prosieguo.

Il Milan? Non lo considero all'altezza: gli sta girando bene. Sulla direzione di gara di Napoli-Verona mi ha molto sorpreso che Rocchi abbia valutato con 8.68 la prova di Marchetti. Il rigore per il Verona non c’era e per questo mi inquieta la valutazione del designatore. La verità è una sola: la classe arbitrale italiana è al momento molto scarsa”.