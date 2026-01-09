Iezzo: "Lang non dà certezze! Dell'Inter mi preoccupa soprattutto un reparto"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “L’episodio di Hojlund è incredibile. Non è il discorso di non mettere il braccio, il problema è che non c’è un’immagine chiara e quindi deve valere la decisione del campo. Il VAR deve migliorare, ma il problema è anche il cambio generazionale degli arbitri. Prima c’erano dei signori arbitri che in campo avevano quella personalità anche il confronto era difficile. A decidere oggi è il VAR e non più l’arbitro e diventa un problema. È mancata la personalità all’arbitro di Napoli-Verona. Andare a vedere l’immagine non può condizionare, anche perché il fallo era palese.

Sul mercato di gennaio si fa fatica. Per migliorare questa rosa, bisognerebbe prendere dei giocatori di altissimo livello che a gennaio nessuno vuole vendere. E il Napoli ha il mercato a saldo zero. La differenza nell’Inter la fa il centrocampo. Nel momento in cui si va a marcare Calhanoglu, ci sono Barella che può abbassarsi e Zielinski che è tornato a livelli mostruosi. L’Inter ha la rosa più forte del campionato.

Neres è quel giocatore che tutti vorrebbero nelle squadre. Crea imprevedibilità, salta l’uomo e fa la fase di non possesso. Lang visto ultimamente non dà certezze. Quel che rende fiduciosi per la partita con l’Inter, però, è che il miglior allenatore in panchina ce l’ha il Napoli”.