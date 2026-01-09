Marolda: "Il Napoli è cambiato per merito di Conte, ma col Verona non ha letto bene la gara"

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di ‘Giochiamo d’Anticipo’, su Televomero: "Un po’ di tempo fa feci un’intervista al capo degli arbitri, Nicchi. Mi resi conto che gli arbitri erano contrarissimi all’ingresso della tecnologia del calcio. Io ero contrario a questa visione, perché pensavo che la tecnologia, utilizzata bene, potesse aiutare. Invece oggi dico che avevano ragione loro: il VAR ha tolto responsabilità agli arbitri e li ha divisi tra arbitri in campo e arbitri in televisione, e non è la stessa cosa.

Siamo arrivati al VAR che induce l’arbitro a commettere un errore, dopo che lui aveva preso la decisione giusta in campo. Mercato estivo? Sono stati buttati dei soldi. Sono d’accordo con Gennaro [Arpaia, ndr]: il 90% è da bocciare. Il Napoli è cambiato per merito di Conte dopo la sconfitta di Bologna, però ieri non ha letto bene la partita.

Infortuni? De Bruyne, secondo me, l’abbiamo già salutato. Lukaku farà qualche brindisi di fine anno. Il Napoli lascerà andare Marianucci a gennaio? Io ho dei dubbi.

Formazione Inter-Napoli? I princìpi dovrebbero essere due: non stravolgere la squadra e far giocare chi sta meglio. In caso di forfait di Neres, io avanzerei Politano in attacco e Di Lorenzo ad esterno di centrocampo. Perdere contro l’Inter significherebbe addio Scudetto? Penso di sì, anche guardando alle prestazioni.”