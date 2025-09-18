Orsi: "Se parliamo di miracolo in caso di risultato all'Etihad, sminuiamo il Napoli"

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Televomero alla vigilia della sfida dell'Etihad con il Napoli chiamato al debutto europeo in Champions League. "Fare risultato a Manchester? Se parliamo di miracolo stiamo sminuendo il Napoli. Il City non è più la squadra di qualche anno fa, quando dominava, ed il Napoli è migliorato. Domani è una partita da 50/50, nel senso che adesso il City è una squadra più vulnerabile. Secondo me è una partita più giocabile di quanto possiamo pensare.

Guardiola e Conte sono due allenatori stratosferici con personalità importanti, se li vai a toccare su certe situazioni tattiche si inca**ano. Però è giustissimo rispondere. La grandezza di Guardiola - il più grande allenatore della storia - e la sua genialità, è stata cambiare sempre il modo di giocare, lasciando sempre il segno. Anche Conte si è evoluto: i grandi allenatori fanno questo.

Meret o Milinkovic-Savic? Secondo me c'è una gerarchia che Conte ha stabilito dall'inizio. Perché ci dovrebbe essere questo dualismo? Haaland e Hojlund? Sono diversi: il norvegese è da area di rigore, l'altro è più manovratore. Donnarumma già a suo agio al City? A quei livelli, passando dal PSG al City, hai un'esperienza tale che non cambia tanto".