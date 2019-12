Orsi: "Serviva proprio una vittoria così. Conta la testa, non la tattica!"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, l'ex portiere Nando Orsi ha parlato dell'importanza della vittoria sul Sassuolo: "Al Napoli servono risultati come questo. La tattica conta poco, non cambia 4-3-3 o altro, Gattuso deve lavorare sulla testa perché è quella che conta visto che le qualità non sono in discussione. La squadra aveva bisogno proprio di un gol come quello arrivato nel finale col Sassuolo, può essere la svolta sul piano dell'autostima e della convinzione di potersi riprendere".