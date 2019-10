Orsi valorizza la vittoria col Salisburgo: "Anche contro questi avversari si vince con gran sacrificio"

Nando Orsi, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il momento del Napoli di Ancelotti: "Ci vuole sempre grande sacrificio per vincere certe partite, anche se si chiamano Salisburgo e sembrano più semplici. Meret? Donnarumma ha già fatto 200 presenze in Serie A, non sono poche, secondo me siamo in buone mani per il futuro della nazionale. Mancini non ha il problema di far giocare uno o l'altro, poi penso che ci debba sempre essere una gerarchia".