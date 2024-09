Osimhen ancora non segna con il Galatasaray: "Un altro autogol... Icardi? Rapporto ottimo"

Il Galatasaray ci ha messo un po' a portare una volta per tutte dalla propria parte la sfida di ieri sera di Europa League contro i greci del PAOK, risolta nel finale di gara fino al 3-1 finale in favore della squadra turca e passando attraverso momenti complicati all'interno dei 90 minuti più recupero, grazie anche alla discreta tenacia esibita dalla squadra greca in divisa bianconera.

Prestazione positiva per il centravanti nigeriano Victor Osimhen, che non ha trovato posto nel tabellino ma ha giocato comunque una parte da protagonista nell'azione del gol del primo vantaggio per il Galatasaray, l'autogol di Rahman Baba, prima poi di fornire anche l'assist ad Akgun per la rete del nuovo sorpasso e momentaneo 2-1, punteggio poi arrotondato dal successivo gol di Icardi.

Al termine del match Osimhen ha rilasciato qualche breve dichiarazione, come riportato da Fanatik: "Purtroppo non ho segnato, è stato un altro autogol, ma sento che il traguardo (del gol, ndr) è vicino. La cosa più importante però è che il Galatasaray abbia vinto: ringrazio i tifosi, ora continuiamo a vincere sia in campionato che in Europa". Quindi Osimhen si sofferma anche sul rapporto con i colleghi di reparto: "Con Icardi è ottimo, è un leader. Anche Batshuayi è un bel personaggio... Sono molto felice di essere al Gala, qui ci si aiuta a vicenda come una squadra deve fare. E se manco io, ci saranno loro". Nelle prime quattro partite giocate col Gala, ancora Osimhen non ha segnato ma ha comunque fornito 4 assist ai compagni.