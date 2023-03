Osimhen: “C’è un solo modo per diventare il Drogba della Nazionale nigeriana”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Supersport Football.



Speri di diventare il Drogba della Nazionale nigeriana? “Spero davvero tanto di poterlo diventare, so che devo ancora crescere e che ho ancora dato da dare alla mia squadra. Per pensare di diventare quello che è stato Drogba per la Costa d’Avorio, allora vuol dire che dovrò vincere con la Nigeria. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo credere di potercela fare”.