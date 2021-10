Osimhen calciatore del mese AIC, il presidente Calcagno: "Con lui il Napoli esprime un gran calcio"

Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dopo il riconoscimento dato a Victor Osimhen come miglior calciatore del mese di settembre per l'Assocalciatori: "Osimhen sta aiutando il Napoli ad esprimere un gran bel calcio, dimostrando di poter competere a livelli altissimi. Spalletti? La storia del mister ci dice quanto lui riesca a lasciare il segno. Nel sistema di gioco si percepisce un certo cambiamento, la squadra di esprime bene. Siamo ancora all'inizio, la strada è lunga, ma i segnali sono positivi".

CAPIENZA STADI AL 75%

"Il calcio con il pubblico è tutta un’altra cosa, soprattutto per i calciatori. Per chi vive la passione da dentro il campo poter avere lo stadio pieno, condividere le gioie con i propri tifosi è la cosa più bella. Ognuno per la sua parte ha dato un segnale di grande responsabilità nella ripresa e nella convivenza fino ad ora con l’emergenza sanitaria. Un altro dato molto importante riguarda la percentuale di vaccinati. All’interno dei gruppi squadra (55-60 persone) raramente troviamo persone non vaccinate. Questo è un buon esempio e credo che il nostro mondo debba andarne fiero".