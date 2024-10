Osimhen commenta il suo gol in rovesciata: "È da Premio Puskas"

Victor Osimhen è ritornato alla grande dall'infortunio che lo aveva costretto a saltare due partite più la convocazione in Nazionale. L'attaccante del Galatasaray subentrato al 78esimo nella gara contro Antalyaspor, prima si è visto annullare un gol dopo due minuti per offside, poi nei minuti di recupero ha trovato di nuovo la rete persino in rovesciata e stavolta regolare.

Fanno così 3 gol e 2 assist in 5 presenze per il nigeriano in prestito dal Napoli, che ha cominciato benissimo questa sua avventura in Turchia. Victor Osimhen ha poi commentato in conferenza stampa il suo gol, di seguito le sue parole riportate dal quotidiano Daily Post Nigeria: "La rovesciata candidata per il Premio Puskas? Certo che potrebbe esserlo. È stato un gol incredibile. È un gol di classe, perché no, potrebbe esserlo".