Osimhen e Anguissa ko, Spalletti non fa drammi: "Bravo ADL a trattenere Petagna e Ounas"

Come si vivrà questo mese importante senza Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa? Risponde Luciano Spalletti, che non fa drammi nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky Sport: "Va richiamata la scelta di De Laurentiis di trattenere gente come Petagna e Ounas, sono tutte qualità che poi ci verranno comode. Abbiamo le possibilità di sopperire a questo momento. Il paradiso è sempre nascosto dietro le difficoltà, non ci arrivi facilmente. Quando ci sono non abbassiamo la testa, andiamo a guardarle negli occhi".