Osimhen e il suo idolo: "Sono cresciuto con Drogba, l'ho scoperto grazie a mia zia"

Chi è l'idolo di Osimhen? Ha risposto proprio lui sui social con un bellissimo video postato dal Napoli: "Sono cresciuto guardando giocare Didier Drogba, è stato un esempio per me. Un giorno mi stavo allenando e mia zia mi ha chiamato, chiedendomi se sapevo chi le ricordavo. Mi ha detto di andare a vedere come giocava Drogba. Lì mi sono innamorato del suo modo di giocare e del tipo di persona che è. Da quel momento vedere giocare Drogba ha avuto un impatto importante sul mio futuro, mi ha aiutato molto".