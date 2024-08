Osimhen e l'alterco con un tifoso in un locale: "Tutti sapevano che non si poteva riprendere"

Manuel Saggese, noto p.r. napoletano, ha parlato del video che è divenuto virale su Victor Osimhen nelle ultime ore a Radio Kiss Kiss Napoli: "Erano arrivati Ngonge e Cajuste, poi dopo un'oretta anche Osimhen. E' stato recuperato dal buttafuori per portarlo al Napoli, i buttafuori avevano intimato di non fare video perché il giocatore non ne voleva. C'era un ragazzo che continuava a riprendere, forse non gli era chiara la situazione.

Io sono stato spinto, sono stato buttato in curva (ride, ndr). Osimhen era appena arrivato, ma si era già stufato della serata per le troppe persone a riprenderlo. Ma fortunatamente siamo stati capaci di trattenerlo, spostando il tavolo in una parte del locale in cui non era visibile dalla clientela, così si è tranquillizzato. Era abbastanza sereno, ci ho anche chiacchierato, è stata una persona squisita con me e con gli altri pr".