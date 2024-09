Osimhen: “Galatasaray club enorme, felice di essere qui! Icardi? Nessuna rivalità”

Victor Osimhen ha parlato al termine del 5-0 rifilato dal Galatasaray al Rizespor.

Victor Osimhen ha parlato al termine del 5-0 rifilato dal Galatasaray al Rizespor. Di seguito le sue parole riportate su X dal giornalista turco Akif Gokay: “Sono così felice di essere qui. Era la prima volta che incontravo i nostri tifosi. È stata una bellissima sensazione. Quando ho sentito dell’interesse del Galatasaray, è stata una grande offerta. Tutti sanno che il Galatasaray è un club enorme.

Prima partita? Pensavo di aver segnato il gol, ma poi ho saputo che Abdülkerim aveva toccato il pallone.

Tra me e Icardi non c’è rivalità, è già una leggenda. Ho cose da imparare da lui. Anche Batshuayi è un giocatore fondamentale. Sarà più una sorta di collaborazione. Anche per me è un privilegio giocare con loro. Posso dire che sono venuto per completarli”.