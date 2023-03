Osimhen, il compagno di Nazionale: “Sono sicuro che ha l'ambizione di giocare in Premier”

Victor Osimhen non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare un giorno in Premier League.

Victor Osimhen non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare un giorno in Premier League. Al centrocampista nigeriano dell'Everton Alex Iwobi è stato chiesto se il suo compagno di Nazionale fosse incuriosito dalla vita in Premier League. Questa la sua risposta a The Beautiful Game Podcast: “Ha chiesto. Tutti chiedono. Sono sicuro che probabilmente ha l'ambizione di giocare in Premier League".