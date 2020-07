Osimhen, il primo allenatore: "Lo chiamerò per convincerlo, ricorda Cavani e al Napoli può esplodere!"

Mario Notaro, allenatore che ha avuto alle sue dipendenze Victor Osimhen allo Charleroi, ha parlato del nigeriano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli può essere la piazza giusta per Osimhen. Ogni squadra che ha cambiato ha fatto un passo in avanti. Con le direttive tattiche che ci sono in Italia, con Gattuso, credo che Osimhen possa esplodere. Victor vive per il calcio, si adatterebbe a tutto. Ha grinta, vuole sempre vincere e fare meglio. Anche in allenamento vuole sempre far gol. Può adattarsi anche all'ambiente partenopeo. Se l'ho chiamato? No, aspetto che sia ufficiale. O magari lo chiamerò prima per convincerlo (ride, ndr)".