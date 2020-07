Osimhen, il talent scout per eccellenza Sabatini: "Prendetelo! Sarà un mio rammarico, l'anno scorso ci provai..."

A garantire per Victor Osimhen c'è anche Walter Sabatini, il talent scout per eccellenza che negli anni ha scovato decine di talenti per Lazio, Palermo, Roma ed ora Bologna. Da Nesta e Di Vaio a Ilicic e Pastore a Lamela, Benatia, Pjanic, Marquinhos, Manolas e Alisson e tantissimi altri. Intervenendo a Kiss Kiss Napoli, l'attuale coordinatore dell'area tecnica del Bologna, ha parlato anche del classe '98 del Lille che ormai è vicinissimo al Napoli: "Andate a prenderlo Osimhen, vale la pena! Più forte di Cavani? Beh, Cavani aveva un carattere particolare, ma Osimhen è leggiadro, ha la profondità di corsa, grande tecnica. Sarebbe un grande acquisto ed un mio grande rammarico, l'anno scorso ero tra le sue tracce ma non avevo la forza per acquisirlo, per il Bologna. Era un'operazione incongrua per il Bologna, troppo impegnativa, ma era un giocatore da prendere. Se il Napoli ha chiuso faccio i migliori auguri, è un grande acquisto".