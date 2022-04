Osimhen in regolare permesso, Alvino replica alla Gazzetta: "Caso inesistente, ci temono!"

Questo il tweet del giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito alla notizia della Gazzetta dello Sport

"È ufficiale ci temono! Dedicare una pagina ad un inesistente caso Osimhen è sintomo di grande debolezza! Ma non riusciranno a destabilizzarci! Osimhen, in regolare permesso concessogli dal Napoli due giorni fa, è amato da tutti i suoi compagni. Da tutti! Meditate gente!", questo il tweet del giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito alla notizia della Gazzetta dello Sport che ha dedicato una pagina al mancato rientro di Osimhen dalla Nigeria.