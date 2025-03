Osimhen: “Kvara al PSG? Già sapevo, era solo una questione di tempo…”

L'attaccante Victor Osimhen, oggi in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista concessa al podcast dell'ex calciatore John Obi Mikel. Il bomber nigeriano, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del trasferimento dell'amico Kvaratskhelia al Paris Saint Germain: "Sapevo che sarebbe arrivato un grande passo per lui. Era solo una questione di tempo".

