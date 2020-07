Osimhen, l'allenatore dell'Under 17 Nigeria: "Risolverà i problemi del Napoli!"

Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen all'Under 17 della Nazionale della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Innanzitutto, tengo a dire che sono felice per Victor. Avrà una grande opportunità in un club dalla grande storia come il Napoli, dove hanno giocato grandissimi calciatori tra i quali il più forte di tutti, Diego Armando Maradona. Il Napoli, con Osimhen, proverà nuovamente a scrivere la storia. Osimhen è davvero un ottimo calciatore ma non dobbiamo dimenticare che è ancora giovane. Deve continuare a lavorare, ma è un ragazzo sempre disponibile che vuole migliorare allenamento dopo allenamento. Ha sempre fame e voglia di giocare, e non gli piace affatto perdere. Quando puoi contare su un calciatore con queste attitudini e queste caratteristiche, ne giova tutta la squadra. Vedrete, darà il massimo per la squadra. Auguro al Napoli e a Victor il meglio. Anche per la Nazionale della Nigeria abbiamo bisogno di un calciatore con queste caratteristiche. Abbiamo bisogno di un “top player” perché la Nigeria vorrà partecipare alle prossime competizioni internazionali per arrivare il più avanti possibile come facemmo noi nel 1994. Nessun dubbio sulle sue qualità, e nessun dubbio che avrà grande successo. Gli auguro davvero il meglio per crescere partita dopo partita.



L’ho allenato con la Nazionale quando era molto giovane, ho seguito i suoi progressi. Uno che fa 10 goal nei Mondiali di categoria non scherza affatto. Sono felice per i miei ragazzi e per lui. Napoli dovrà dargli fiducia, ha 22 anni, ma quando sentirà questa fiducia proverà ad entrare nella storia.



Difficile dire quanti goal potrà realizzare, ma ha l’istinto killer in area di rigore. Non potrà segnare da solo, ma la qualità del palleggio del Napoli lo agevolerà ed esalterà le caratteristiche di Osimhen. Victor risolverà i problemi in attacco degli azzurri. Il calcio italiano sarà per lui una nuova sfida. Ma è veloce e con la qualità dei nuovi compagni migliorerà i suoi fondamentali e aiuterà il Napoli a raggiungere gli obiettivi.



I miei ricordi di Italia-Nigeria del 1994? Oltre al goal che segnai, fu incredibile controllare la gara per larghi tratti. Ma gli azzurri avevano grandissimi giocatori, su tutti un campione come Roberto Baggio. Noi eravamo giovani e provammo a fare il colpaccio contro una formazione esperta del calcio mondiale. Affrontare l’Italia fu una grande opportunità di crescita per noi, facemmo tesoro di quella partita per le competizioni successive per affrontare a testa alta anche le altre Nazionali".