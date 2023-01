Osimhen, l'entourage: "Il suo gol più bello dell'anno! Anche dalla panchina è un leader"

Intervistato da Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, queste le parole di Oma Akatugba

Questo è il vero Victor, il calciatore che è destinato a diventare. Ha già sorpassato il suo record di gol, messo a segno lo scorso anno. È già a 15 gol e c'è ancora tutta una seconda parte di stagione ancora da giocare...

Victor è speciale, quando gioca per il Napoli è ormai un leader assoluto. Sia in campo, ma anche e soprattutto da come spinge la squadra e i compagni dalla panchina. Si respira un bellissimo clima all'interno del gruppo. Adesso Victor è molto contento, così come lo siamo tutti noi che lo seguiamo. E come ripetono spesso i tifosi: 'Forza Napoli, sempre!' (ride ndr)".