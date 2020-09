Osimhen, l'intermediario: "A volte si è troppo esigenti, sono sicuro che dimostrerà le sue qualità"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Andrea D'Amico, agente e intermediario dell'operazione Osimhen: "Osimhen in difficoltà nel match contro il Pescara? Sono le prime uscite, questo è stato un anno particolare per tutti. A volte si è troppo esigenti, sono sicuro che dimostrerà le sue qualità, sia come realizzatore che come giocatore importante all'interno dell'organico. A Gattuso non servono consigli, già da giocatore aveva l'occhio lungo".

SU GATTUSO - "Gattuso a scadenza di contratto? Per lui non è mai stato un problema, non ha mai cercato sicurezze e non le cerca ora. E' una persona speciale, ci va a nozze con le anomalie. Si è sempre guadagnato le cose da solo e lo farà anche a Napoli. Ha rimesso la squadra in piedi, vincendo una Coppa Italia e trovandosi Messi davanti in Champions. Lui stesso è la sua sicurezza. Griglia di partenza del campionato? Juventus, Inter e Napoli, poi le romane e il Milan, son sempre quelle le squadre".