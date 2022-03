Osimhen: "Quando i tifosi mi incontrano sono contenti, avverto il loro amore"

Victor Osimhen, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha raccontato del suo impatto con la città

Victor Osimhen, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha raccontato del suo impatto con la città: “Per me è stato un momento particolare quando sono arrivato a Napoli. All’inizio è stato un alternarsi di alti e bassi ma è normale, è il calcio. Anche le critiche che ho ricevuto ci possono stare. Però da quando sono in città ho cercato di viverla il più possibile, di interagire. Vedo i tifosi contenti quando mi incontrano per strada. Avverto molto il loro amore che ora sento essere molto più forte delle critiche. E’ questo mi rende molto felice”.