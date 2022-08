Osimhen sbaglia troppi gol? Bellucci: "Migliorerà, alcuni sono diventati letali a 35 anni..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Bellucci, ex calciatore tra le tante di Napoli e Bologna

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Bellucci, ex calciatore tra le tante di Napoli e Bologna: "Dove vedo migliorato Osimhen? Sicuramente fisicamente. Nei primi due anni ha avuto tanti infortuni, il ragazzo gioca con la maschera dall'anno scorso. Io ci ho giocato con la maschera e vi posso assicurare che influisce negativamente. Perché fa gol difficili e sbaglia quelli semplici? Ci sono calciatori così, ma finché il Napoli crea e vince agilmente, non è un problema. Ieri ha fatto qualche errore sotto porta ma gli azzurri hanno vinto comunque 4-0. Se sbagli così in una gara bloccata, diventa un problema: immagino, ad esempio, nelle partite di Champions. Si può migliorare questo aspetto, ho visto compagni diventare più letali sotto porta anche a 35 anni".

Un pensiero riguardo la polemica social di Demme.

"A me non è mai capitato di avere uscite del genere, né di subirne. Se si scherza, va anche bene, ma se si sminuisce seriamente un compagno di squadra io non lo considererei un vero compagno, perché quelli si difendono fra loro. Certo, Demme magari sarà deluso dal fatto che l'infortunio comprometterà sia le sue prestazioni che l'eventuale cessione, ma i social vengono seguiti da milioni di persone e bisogna stare attenti a ciò che si dice, soprattutto se si vuole tornare a vincere uno Scudetto. Spalletti non lascia passare queste cose".

Ti aspettavi un Kvaratskhelia subito così importante?

"Sinceramente no, vuol dire che il ragazzo non sente pressione. Chi arriva a Napoli, nelle prime partite ufficiali subisce un minimo di emozione. Ma lui ha una grande personalità al punto che l'esordio è sembrato semplicissimo, ancor meglio di tanti compagni ben più forti. Ha segnato in ogni modo e ha servito assist: si prospetta una grande stagione per lui. Ha le spalle talmente larghe che è andato via dalla guerra, il calcio è una passeggiata. Come diceva Sacchi, il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti: credo che lui la viva esattamente così".